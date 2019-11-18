Manavgatlı sporcuların başarısı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Muay Thai Alaaddin Keykubat Kupası katılan Manavgatlı sporcular 7 birincilik, 4 ikincilik ve 7 üçüncülük kazandı.

Milli takım antrenörlerinden Hasan Karlı adına Muay Thai Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler-Yıldızlar-Gençler ve Büyükler Erkek-Kadın Muay Thai Alaaddin Keykubat Kupası, 520 sporcunun katılımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Turnuvaya Manavgat'tan 25 kişilik ekiple katılan Hedef Spor Kulübü sporcuları, çeşitli kategorilerde 7 birincilik, 4 ikincilik ve 7 ncülük kazandı. Antrenör Muhsin Türk, sporcularının elde ettiği başarılarının çok önemli olduğunu belirterek, “Aslında bizim çocuklarımızın tamamı derece yapabilirdi ancak basit hatalarla kaybettiğimiz maçlar oldu. 520 sporcunun katıldığı turnuvada 7 birincilik kazanmamız bizim için çok önemli. Sporcularımın hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.

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