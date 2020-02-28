Manavgatlı sporculardan 7 madalya

MANAVGAT, (DHA)- MANAVGAT Belediyesi güreş takımı sporcuları Grekoromen Serbest Stil Antalya İl Seçme Müsabakalarından 7 madalyayla döndü.

Antalya'da düzenlenen Grekoromen Serbest Stil Antalya İl Seçme Müsabakaları'nın 11-12 yaş kategorisinde 38 kiloda Mustafa Mert Yılmaz altın madalya, 57 kiloda Hasbi Mikail Seçim altın madalya, 30 kiloda Yusuf Ege Akış bronz madalya, 41 kiloda Ramazan Deniz bronz madalya alırken, 13 yaş kategorisinde güreş tutan Gökhan Cumbul 38 kiloda altın madalya, Fahri İnce 44 kiloda gümüş madalya, İbrahim Öztürk ise 52 kiloda bronz madalya kazandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sporda kazanılan başarıların artarak devam etmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, başarının olduğu her yerde Manavgat Belediyesi'nin olmaya devam edeceğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat Belediyemiz bünyesinde spor faaliyeti gösteren çocuklarımızın aldıkları başarılar göğsümüzü kabartıyor. Çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. Manavgat Belediye'miz spora ve sporculara destek olarak şampiyonlar yetiştirmeye devam edecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI