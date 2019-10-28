Manavgat Belediyespor liderliği bırakmadı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- BÖLGESEL Amatör Ligi'nde (BAL) liderlik koltuğunu bırakmayan Manavgat Belediyespor, sahasında konuk ettiği Akşehirspor'u 2-1 yendi.

Manavgat Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, binlerce Manavgat Belediyesporlu taraftarlarla birlikte takip etti. Maçın başlama düdüğüyle birlikte üst üste atak gerçekleştiren Manavgat Belediyespor, 4. dakikada Engin Ulutaş'ın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Kıyasıya geçen mücadelede Akşehirspor 31'inci dakikada Fırat Salur'la durumu eşitledi: 1-1. İkinci yarıya kazanma arzusuyla çıkan Manavgat Belediyespor, 77. dakikada Ayvaz Koç'un attığı golle maçta gülen taraf olarak gruptaki liderliğini sürdürdü.

Maç sonunda futbolculara ve teknik heyete ve her maçta tam destek veren Manavgat Belediyespor taraftarına teşekkür eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şampiyon olacaklarını söyledi. Manavgat Belediyespor, 3 Kasım Pazar günü Burdur takımı olan MAKÜ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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