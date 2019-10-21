Manavgat Belediyespor liderliği bırakmadı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- BÖLGESEL Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Manavgat Belediyespor, Çal Belediyespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

BAL 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor ligin 5. haftasında Denizli ekibi Çal Belediyespor'un konuğu oldu. Çal Vali Yusuf Ziya Göksu Stadı'nda yapılan mücadeleyi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda Manavgat Belediyesporlu taraftar izledi. Maçın henüz 5. dakikasında Ali Rıza Gündüz'ün golüyle öne geçen Çal Belediyespor'un sevinci uzun sürmedi. 13. dakikada Volkan Çağlar'ın gölüyle skoru eşitleyen Manavgat Belediyespor, 30. dakikada da Serkan Bultan'ın golüyle öne geçti. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede gülen taraf lider Manavgat Belediyespor oldu.

Galibiyet serisini sürdüren Manavgat Belediyespor 13 puanla liderliğini korudu. Manavgat Belediyespor 27 Ekim Pazar günü, 6 puanı bulunan Akşehirspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Karşılaşma Manavgat Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak.

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