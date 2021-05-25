Manavgat Belediye İ.E.'nin kader maçı

Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)- POLİSAN Voleybol Erkekler 1. Ligi müsabakalarında B grubunda mücadele eden ve ilk 2 maçını 3-0 skorla kazanan Manavgat Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, grup liderliği için Van İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 sezonu Polisan Voleybol Erkekler 1. Ligi, Türkiye Şampiyonası olarak Karabük'te devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 grup halinde tek devre lig usulü gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Manavgat Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, şampiyonanın ilk gününde karşılaştığı Sincan İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 12-25, 10-25 ve 12-25'lik setlerle 0-3 yenerken, ikinci karşılaşmasında da Bafra İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 25-13, 25-20 ve 25-14'lük setlerle yine 3-0 yenmeyi başardı.

İlk günün sonunda 6 puanla Van İşitme Engelliler Spor Kulübü ile grup liderliğini paylaşan Manavgat Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, bu akşam saat 21:30'da Van İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak. Bu akşam oynanacak karşılaşmayı kazanan takım grup liderliği koltuğuna oturarak perşembe günü yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında filan oynama hakkını kazanacak.

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