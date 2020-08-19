Fenerbahçe, Mame Thiam transferini açıkladı, tecrübeli oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı. Kasımpaşa'da sezona damga vuran oyuncu bonservis ödenmeden kadroya katıldı. Transferde önemli rol oynayan Thiam'ın menajeri Ediz Balkan, FANATİK'e açıklamalarda bulundu. Transferin gerçekleşme süreciyle ilgili detay vermeyen Balkan, oyuncusuna ise övgü yağdırdı. Thiam'ın Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla çok büyük işler yapacağını belirten genç futbol adamı, "Daha önce Türkiye'ye Mbaye Diagne'yi getirmiştik. Kasımpaşa'da rekor kırıp 34 maçta 32 gol atarak Galatasaray'a transfer oldu. Thiam, Diagne'den çok daha fazla katkı verebilir. Çünkü çok yönlü bir hücum oyuncusu. Her sistemde oynayabilir. Komple bir forvet. Her iki kenarda da skor katkısı verebilen, gerektiğinde ileri uçta tek forvet olarak iş yapacak nadir golcülerden biri" dedi ve ekledi:

'Disiplinli ve çalışkan'

"Bana göre Fenerbahçe çok doğru bir hamle yaptı. Ayrıca karakter olarak da çok kaliteli bir insan. Fenerbahçe'ye yakışan bir oyuncu olacak. Başkan Ali Koç da onun bu özelliğini hemen fark etti. Sadece işini düşünen, özel hayatında çok sorumlu ve disiplinli biri. Bu özellikleri onu çok daha başarılı hale getirecektir."

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak





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