Fenerbahçe Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki Mame Thiam kimdir, nereli, hangi bölgede oynuyor? İşte bu bilgiler Sarı-Lacivertli takım taraftarları tarafından araştırılıyor. Mame Thiam hakkında bilinmeyenler ve oyuncunun kariyeri haberimizde...

Mame Thiam kimdir?

Mame Baba Thiam, Senegalli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Internazionale kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

28 maçta 12 gol attı!

Kasımpaşa geçen sezon Mame Thiam'ı Ajman takımından bedelsiz olarak transfer etmişti. Bir sezon Süper Lig'de şans bulan Senegalli forvet gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Mame Thiam Kasımpaşa formasıyla 28 maçta 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Senegalli golcünün kulübüyle 1 yıl daha sözleşme bulunuyordu.