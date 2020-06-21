Mame Thiam Fenerbahçe’yi de boş geçmedi

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım karşısında 3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa’da mücadelenin gol perdesini Mame Thiam açtı.

Son 2 haftada performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken başarılı golcü, sarı-lacivertlilerle oynanan müsabakanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, gol sayısını 10’a çıkarmış oldu. 27. haftada Malatya deplasmanında 2 gol atarak takımını sırtlayan Mame Thiam, ligde son 2 haftada 3 gol ile katkı sağlamış oldu.

İHA