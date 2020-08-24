Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Senegalli futbolcunun açıklamaları:

"Burada olduğum için oldukça mutluyum. Şu an itibariyle önemli bir kamp geçiriyoruz. Birbirimizi tanımak adına buradaki kamp ortamı ve antrenmanlar çok önemli. Umarım hep birlikte iyi bir şekilde hazırlanıp bunun artılarını görürüz."





İlgili Haberler Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü





'Sow benim için dua ettiğini söyledi'

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Sow'la konuştum, benim için dua ettiğini söyledi. Ben de onlar gibi iyi işler çıkarmak ve Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum."

"Takımın ortaya koymuş olduğu performans çok önemli. Sol tarafta da oynadım, ikinci forvet de oynadım. Burada önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Tabii ki hocamın istediği pozisyonda oynamaya hazırım. Her yerde hazır olmak benim için önemli. Hocamızla henüz nerede oynayacağıma dair bir konuşmamız olmadı. O da benim nerelerde oynadığımı biliyor. Zamanı geldiğinde hocamızla bu konuyu görüşeceğiz."

'Fenerbahçe beni isteyince çok mutlu oldum'

"Kulübün beni istediğini duyduğumda çok çok mutlu oldum. Eşim de aynı dilekleri taşıyordu ve bana gitmem gerektiğini söyledi. Hazırlık maçı oynadık. O maç içerisinde takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. Benim için önemliydi."

"Dinine bağlı bir insanım. Maçtan önce yaptığım bir uğur yok, dua ediyorum. Kendi yoluma bakıyorum bu anlamda oynadığım her maçta maksimumu ortaya koyacağımdan emin olabilirsiniz."

"Gençken önemli takımlarda oynadım. Ben her zaman şu ana bakan bir insanım. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok memnunum. Hedefim şu ana odaklanıp ona göre sonrasında geleceği görmek olacak."









"Inter, Juventus gibi önemli kulüplerde genç yaşta oynadım. Büyük takımlara geçme periyodum biraz daha hızlı oldu diyebilirim. Fenerbahçe'nin büyük bir kapasitesi var, şampiyon olma kapasitesi... Biz de bunu ortaya koyup taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz..."