Mame Thiam: Fenerbahçe’nin hedefi için savaşacağız!

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına renklerine bağladığı Senegalli forvet Mame Thiam, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Topuk Yaylası Tesisleri'nde basının karşısına çıktı.

‘Burada iyi işler çıkartmak istiyorum’

“Yeni geldim ve önemli bir kamp içindeyiz. Birbirimizi tanımak adına buradaki kamp ortamı ve antrenmanlar çok önemli. Umuyorum ki en iyi şekilde hazırlanıp ligde artılarını görürüz. Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum ve bana başarılar diledi, dua ettiğini söyledi. Ben de burada iyi işler çıkartmak istiyorum. Burada olduğum sürece maksimumu sergileyeceğim.”

‘Kanat da oynarım forvet de’

“Fenerbahçe’nin beni istediğini duyunca çok mutlu oldum. Hazırlık maçı oynadık. O maç içerisinde takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. Allah daha iyi biliyor ileride neler olacağını. Ben hazırım. Forvette de kanatta da oynarım. Hocanın kararı çok önemli bu konuda. Önemli olan o pozisyonlarda en iyiyi sergileyecek olmam.”