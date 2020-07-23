Röportaj: Hakan Ateşler

Kanatta oynamasına rağmen sezonu 12 gol, 4 asistle tamamlayan, başarılı performansıyla Fenerbahçe’nin radarına giren Mame Thiam, FANATİK’e konuştu. Senegalli yıldız, “Fenerbahçe haberleri beni mutlu ediyor, performansımın görülmesi ve adımın büyük takımlarla anılması elbette güzel. Ancak Kasımpaşa’yla bir yıl daha sözleşmem var. Bu yüzden transferi şu an düşünmüyorum. Zaten bir teklif gelirse veya varsa bununla kulübüm ilgilenecektir. Ben Kasımpaşa’da çok mutluyum. Menacerim Ediz Balkan Avrupa’yla sürekli temas halinde, beni isteyen kulüpler olduğunu biliyorum ama dediğim gibi 1 yıl daha sözleşmem var ve tüm bunların muhatabı da kulübüm. Bana düşen Kasımpaşa forması giydiğim sürede takımım için hep en iyisini vermek, bundan başka bir şey düşünmüyorum” dedi ve ekledi:

‘18 yaşımda Juventus’taydım’

“Elbette her futbolcu büyük kulüplerde oynamak ister. Çok genç yaşta, 18 yaşımdayken Juventus’a transfer oldum. Çok değerli tecrübeler yaşadım, bu yüzden stres ortamının nasıl yönetileceğini iyi biliyorum.”

‘Trezeguet ve Diagne’den sonra’

“Trezeguet ve Diagne’nin iyi performanslarından sonra herkes benden ikisinin performansını bekledi. Önde Diagne, solda ise Trezeguet. Beklentiler iki kat daha fazlaydı açıkçası. Ben bunları bir yere kadar başardığımı düşünüyorum. Biliyorum ki elimden gelenin en iyisini verdim. Benim için takım önemlidir. Takıma katkı verdiğimi bilmek de beni çok mutlu ediyor. Türkiye’ye geldiğim zaman Kasımpaşa’nın bir projesi vardı. Burada iyi bir sezon geçirmek ve milli takıma seçilmekti amacım. Afrika Kupası, Dünya Kupası’na gitmekti. Hedeflerime birer birer ulaşacağım.”

‘Kasımpaşa için çok şey feda ettik’

Türkiye’ye geliş süreci hakkında da konuşan 27 yaşındaki futbolcu, “Kasımpaşa’ya geldiğimde iyi başladım aslında ama küçük bir sakatlık yaşadım. Hedefimiz ligde kalmaktı. Sakatlıklar vardı. Hocanın değişmesi iyi etkiledi ama çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Ben mesela sol kanatta oynadım ve defansa da yardımcı olmak zorundaydım. Herkes çok fazla şey feda etti. Ben sağ kanatta da solda da geçmişte çok fazla oynadım. Takım olarak bu konuda konuştuk ve hedeflerimize ulaşmak için çok şey vermemiz gerektiğini belirttik” dedi.

‘Sow’a hayranım’

Vatandaşı Moussa Sow ilgili olarak Thiam, “Sow insan olarak da futbolcu olarak da müthiş biri... Fenerbahçe’deyken de Snegal Milli Takımı’ndayken de ben onu hayranlıkla izliyordum” sözlerini sarf etti.





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