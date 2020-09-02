Mame Thiam değil, Sadio Mane!

Kasımpaşa’dan bedavaya transfer edilen Mame Thiam, Kadıköy’deki ilk maçında taraftarı mest etti. Yıldız futbolcu hat-trick yapıp, bir de penaltı kazandırdı. 28 yaşındaki futbolcu bu müthiş performansıyla, Liverpool’lu vatandaşı Sadio Mane’ye benzetildi. Twitter’da bu benzetmeyle ilgili binlerce mesaj atıldı. Mane, Twitter Türkiye gündeminde bir anda ilk sıralara yükseldi.

‘Önemli olan kazanmak’

Fenerbahçe formasıyla Kadıköy’deki ilk maçında unutulmaz bir futbol ortaya koyan Mame Thiam, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu maçta taraftarlarımızın da olmasını çok isterdim. Önemli olan takım olarak kazanmaktı. İdmanda uyguladığımız şeyleri saha içerisine yansıttık. İyi bir iş çıkarttım. Lige de iyi başlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.







