Süper Lig'de etkili performans göstermiş olan golcü futbolcular vardır. Bu golcü futbolculardan birisi de Niang'dır. Mamadou Niang Süper Lig'de büyük takımlarda forma giymiş bir santrafordur. Santrafor bölgesinde özellikle hızlı koşuları ve sırtı dönük oynama yeteneği ile birçok maçta etkili performans göstermiştir. Süper Lig'de oynamış olduğu takımlarda oldukça fazla gol atmayı başarmıştır. Mamadou Niang Süper Lig'de sahne almış en iyi santraforların arasında yer almaktadır. Mamadou Niang şuanda emekli olmuş bir futbolcudur. Süper Lig'e damgasını vurmayı başarmış futbolcular arasındadır. 1.78 metre boyundaki Mamadou Niang süper ligde özellikle Fenerbahçe 'de ki kariyeri ile bilinmektedir. Ayrıca kendi ülkesinin santrafor mevkisinde de forma giymiş eski bir milli futbolcudur. Niang'ın tam adı Mamadou Hamidou Niang'dır.

Mamadou Niang kimdir, nereli?

Mamadou Niang Senegal'in Matam şehrinde dünyaya gelmiştir. Senegal asıllıdır.

Mamadou Niang kaç yaşında?

1979 doğumlu olan Mamadou Niang 42 yaşındadır.

Mamadou Niang Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Mamadou Niang Süper Lig'de önce Fenerbahçe daha sonra ise Beşiktaş 'ta oynamıştır. Beşiktaş'ta oynadığı dönem ise kiralıktır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Mamadou Niang Türkiye'ye Fransız ekiplerinden olan Marsilya takımından gelmiştir.

Mamadou Niang'nın Hayatı

1979 yılında Senegal'de dünyaya gelen Mamadou Niang futbol oynamaya merak salmıştı. Fransa takımlarından olan Le Havre takımının gençlik takımında forma giymiş olan Mamadou Niang burada gol yollarında ki etkili performansı ile kısa sürede hocalarının dikkatini çekti. 1998 - 1999 yılları arasında Le Havre'nin genç takımında forma giymiştir. Fransız ekiplerinden olan Troyes takımı Mamadou Niang'ı beğenmiş ve oyuncuyu kendi altyapısına dahil etmiştir. 1999 yılında da Troyes altyapısı ile futbol kariyerine devam etmiştir. Mamadou Niang 2 yıl da bu takımın altyapısında forma giymiştir.

18 yaşına geldikten sonra Troyes ekibi ile professyonel sözleşmeye imza atmıştır. 2001 yılından 2003 yılına kadar Troyes ekibinde forma giyen Mamadou Niang 47 maçta forma giyerek 8 gol atmıştır. Mamadou Niang 2003 yılında ise bir diğer Fransız takımı olan Metz ekibine kiralık olarak gönderildi. Metz ekibinde 12 maçta forma şansı buldu ve 5 gol attı. Kariyerine Fransa'da devam eden Mamadou Niang Strasbourg kulübü ile 2003 yılında anlaşmıştır. 2003 - 2005 yılları arasında bu takımda forma giymiş olan Mamadou Niang 56 maçta forma giyerek 21 gol atarak gol yollarında oldukça etkili bir performans sergilemiştir.

2005 yılında kariyerinde en fazla forma giydiği takım olan Marsilya takımı ile anlaşmıştır. Mamadou Niang Marsilya takımı ile 5 sene forma giymiştir. 2005 - 2010 yılları arasında Olimpik Marsilya ekibinin vazgeçilmez 11 futbolcusu haline gelmiştir. Marsilya ekibi ile 155 resmi maçta forma giymiştir. 71 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Mamadou Niang 2010 yılında ise Fenerbahçe ile anlaşmıştır. Oyuncu Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra böylelikle süper lig kariyerine başlamış oldu. Mamadou Niang 2010 - 2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiştir. 29 maçta Fenerbahçe forması giyen Senegalli oyuncu 15 gol atmıştır.

Fenerbahçe'den 2011 yılında ayrıldıktan sonra yolu Arabistan takımlarından olan Al Sadd takımı ile kesişmiştir. Al Sadd takımı ile 2011 - 2014 yılları arasında forma giyen Mamadou Niang 26 maçta forma giymiştir. 9 gol atmıştır. Al Sadd ile sözleşmesi devam ederken 2013 yılında Beşiktaş Niang'ı kiralamıştır. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden Mamadou Niang böylelikle ikinci kez süper lig macerasına başlamış oldu. Mamadou Niang Beşiktaş ile kiralık olarak forma giydiği sezonda 10 resmi karşılaşmada görev almıştır. 3 gol atmıştır. Son olarak ise Fransa 2. lig ekiplerinden olan Ac Arles ekibi ile anlaşmıştır. Mamadou Niang bu takımda 17 maçta 2 gol atmıştır. Kariyerini Ac Arles kulübünde noktalamıştır. Kariyeri boyunca 352 maça çıkan Mamadou Niang 134 gol atmıştır.

Mamadou Niang'ın Milli Takım Geçmişi

Mamadou Niang milli takım ile 2002 yılında ilk kez tanışmıştır. 2002 yılından 2012 yılına kadar tam 10 sene Senegal milli takımı ile 59 maça çıkmış ve 19 gol atmıştır.