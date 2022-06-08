Maltepeli gençler spor günlerinde

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü düzenlemiş olduğu Maltepe Gençlik Günleri'nin en kapsamlı etkinliğini Decathlon iş birliğiyle Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi, Spor Festivali yoğun katılım ile düzenlendi. Birbirinden farklı 16 branşta sportif deneyimlerin sergilendiği, sıra dışı sahne şovların sergilendiği festivalde binlerce Maltepeli sporla iç içe günler geçirirken, özellikle gençlerin spor alışkanlığı kazanması için bu tür etkinliklerin sık sık organize edileceği belirtildi.