Kayserispor karşılaşmasının ardından takıma önceki gün izin veren teknik direktör Şenol Güneş’in, soluğu İsveç’te aldığı ortaya çıktı.

Başarılı teknik adamın, perşembe günkü rakiplerinin İsveç Ligi’nin 24. haftasında GIF Sundsvall’la oynadığı maçı, Swedbank Stadı’nda takip ettiği bildirildi. Rakibin son durumunu, güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen Güneş’in, perşembe günkü mücadelede taktiğini buradaki gözlemlerinin üzerine yapacağı belirtildi. Öte yandan karşılaşma, başladığı gibi 0-0 sona erdi.