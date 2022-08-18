Malmö - Sivasspor maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor , deplasmanda Malmö'nün konuğu oluyor. Sivasspor, İsveç deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Temsilcimiz, dün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Eleda Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sivasspor'un sol kanatta paslaşarak kullandığı kornerde Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu kaleci Johan Dahlin'de kaldı.

4. dakikada Malmö'de sol kanattan ceza sahası içine giren Veljko Birmancevic'in çaprazdan yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.

7. dakikada Veljko Birmancevic'in yerde kalması sonrası Malmö, Sivasspor ceza sahası çizgisinin tam önünden serbest vuruş şansı yakaladı.

9. dakika içinde Malmö'de Veljko Birmancevic'in kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunmasına çarpan top kornere gitti.

11. dakikada Malmö'de Veljko Birmancevic'in içeri çevirdiği top sonrası Isaac Thelin'in pasında Anders Christiansen'in vuruşu üstten dışarı gitti.

17. dakikada Sivasspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta son çizgiye inen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasını Malmö savunması çıkarırken sonrasında topla buluşan Max Gradel'in de sol çaprazdan yaptığı vuruş savunmadan döndü.

GOL | 18. dakikada Malmö'nün sol kanattan gelişen atağında Veljko Birmancevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moustafa Zeidan'ın kontrol sonrası dönerek yaptığı vuruşun ağlara gitmesi ile ev sahibi ekip öne geçti: 1-0.

23. dakikada Malmö'de Dennis Hadzikadunic ve Isaac Thelin arasındaki duvar pasında Sivasspor savunması araya girerken ceza sahası dışında topla buluşan Moustafa Zeidan'ın sol ayakla yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

25. dakikada Sivasspor'da sol kanattan dripling ile ceza sahası içine giren Leke James'in çevirdiği top kaleci Johan Dahlin'de kaldı.

26. dakikada Malmö'de Anders Christiansen'in şutu kaleci Muammer Yıldırım'da kaldı.

27. dakikada rakibinden çok şık şekilde sıyrılan Erdoğan Yeşilyurt'un içeri çevirdiği top arkadaşlarının uzağında kalırken atağın devamında sol kanatta topla buluşan Max Gradel'in pasında Uğur Çiftçi'nin yaptığı orta Malmö savunmasının müdahalesi ile kornere gitti.

29. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in uzun pasında topla buluşan Max Gradel'in içeri çevirdiği top, Malmö savunmasından döndü.

GOL | 30. dakikada temsilcimiz beraberliği yakaladı. Sağ kanatta başlayan atakta sol kanada açılan top sonrası Uğur Çiftçi'nin ortasında Leke James'in şık kafa vuruşu, skoru eşitledi: 1-1.

31. dakikada Malmö'de Veljko Birmancevic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu Muammer Yıldırım çıkardı ve top kornere gitti.

32. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında yapılan ortayı Malmö'de Joseph Ceesay, uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu yandan auta gitti.

34. dakikada Malmö, Erdal Rakip ile tehlikeli geldi. Orta sahadan rakiplerinden sıyrılarak taşıdığı topla ceza sahasına giren Erdal Rakip'in vuruşu auta gitti.

35. dakikada Malmö'de Moustafa Zeidan'ın pasında topla buluşan Veljko Birmancevic'in Robin Yalçın'ın müdahalesi ile yerde kalması sonrası İsveç ekibi, ceza sahası ön çizgisinde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş şansı elde etti.

GOL | 37. dakikada frikikte Anders Christiansen'in uzak direğe yaptığı vuruş, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi: 2-1.

38. dakikada Max Gradel, Erdal Rakip'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Sivasspor, ceza sahası ön çizgisi sol çaprazdan neredeyse Anders Christansen'in Malmö'yü öne geçirdiği noktadan serbest vuruş şansı yakaladı.

39. dakikada Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta top, Malmö savunmasına çarparak kornere gitti.

42. dakikada ev sahibi Malmö, üçüncü gol şansını yakaladı. Veljko Birmancevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joseph Ceesay, altı pasın sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceesay'in vuruşunu son anda Sivasspor savunması ve Muammer Yıldırım müdahalesi ile engelleyerek top kornere çıktı.

44. dakikada Malmö'de Veljko Birmancevic'in vuruşu, Sivasspor savunmasından dönerken sonrasında topla buluşan Anders Christiansen'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada atılan uzun topta Sivasspor savunmasının arkasına sarkan Veljko Birmancevic, topu içeri çevirirken Fredrik Ulvestad son anda araya girerek rakibine vuruş şansı vermedi.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un içeri çevirdiği topu Malmö savunması karşıladı.

54. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta Max Gradel ve Leke James'in duvar pası sonrası Gradel, topu Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı. Penaltı noktasına yakın şekilde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu Johan Dahlin'de kaldı.

58. dakikada Malmö, üçüncü gole çok yaklaştı. Bu kez sağ kanatta savunma arkasına atılan topu alan Veljko Birmancevic, Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kalırken vuruşuna arka direkte Anders Christiansen dokunamadı.

61. dakikada Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin oyundan çıkarken Charilaos Charisis oyuna girdi.

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Malmö - Sivasspor ilk 11'ler

Malmö: Johan Dahlin, Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Niklas Moisander, Joseph Ceesay, Moustafa Zeidan, Erdal Rakip, Anders Christiansen, Isaac Kiese Thelin, Veljko Birmancevic

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James

Rıza Çalımbay: Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Malmö maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Malmö takımının futbolculuk kariyerinde farklı bir yeri olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim için buranın anlamı büyük. Ben hem Beşiktaş 'ta futbolculuk yaptığım zaman burada oynadım. Aynı şekilde antrenör olarak da burada karşılaştık, çok da güzel maçlarımız kıran kırana geçti. Çok zor bir rakiple oynayacağız. Çünkü çok oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında görünen bir takım. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizden önce sezon açtılar. Gayet de iyi gidiyorlar. Son maçlarına da bakıp analiz ettik. Benim oynadığım dönemde de gayet iyi durumdalardı. Her zaman klasik oyun disiplini ve düzenleri var. Mutlaka bizim buradan avantajlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyoruz. Ona göre bütün tedbirlerimizi alacağız. Ama bizdeki sıkıntı az transfer yaptığımız ve gelen arkadaşlarımız da hazır olmadıkları için sıkıntılı bir şekilde maça çıkacağız. Ama ikinci maçta kendi sahamızda bambaşka bir şekilde maça çıkacağız. Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Hırslı ve istekli iki takımın maçı olacak" diye konuştu.