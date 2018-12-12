Malmö kaptanı Rosenberg: Başkan için kazanmalıyız

Malmö kaptanı Markus Rosenberg, Beşiktaş’a karşı geçen hafta 57 yaşında aniden hayatını kaybeden eski başkanları Hakan Jeppsson için oynayacaklarını söyledi. İsveç’in en önde gelen gazetelerinden Expressen’e konuşan mavi-beyazlı takımın tecrübeli golcüsü sahadan galibiyetle ayrılmak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İsveç Allsvenska Ligi’nin sona ermesi nedeniyle Beşiktaş maçı hazırlıkları için önceki hafta İspanya’nın Marbella kentinde kampa girdiklerini hatırlatan Rosenberg, Hakan Jeppsson’un vefatıyla büyük bir şok yaşadıklarını dile getirdi. Deneyimli futbolcu Beşiktaş’ı yenerek gruptan çıkmak istediklerine vurgu yaparken, Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği forması giyen Labinot Harbuzi ise “Saygı duruşu, siyah bant veya başka bir şey... Beşiktaş maçında Başkan Hakan Jeppson’u mutlaka anacağız” diye konuştu.

(Milliyet)