Malmö-Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk haftasında Malmö'ye konuk olacak. Juve, sezona 3 puanla başlamayı amaçlıyor. Malmö ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Malmö-Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk haftasında Juventus, Malmö'ye konuk olacak. Çizme ekibi, dev arenaya galibiyetle başlamak, evine 3 puanla dönmek istiyor. Malmö ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.
Malmö-Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eleda Stadı'nda oynanacak Malmö-Juventus maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
Malmö-Juventus ilk 11'ler:
Malmö: Diawara, Innocent, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks, Colak, Berget
Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Dybala, Morata
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)
Yarın:
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)