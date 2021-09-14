Malmö-Juventus Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)
İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk haftasında Malmö'ye konuk oluyor. Juve, sezona 3 puanla başlamayı amaçlıyor. Malmö ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. ’den naklen yayınlanan Malmö-Juventus Şampiyonlar Ligi maçının canlı skor takibi haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk haftasında Juventus, Malmö'ye konuk oluyor. Çizme ekibi, dev arenaya galibiyetle başlamak, evine 3 puanla dönmek istiyor. Malmö ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.
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Malmö-Juventus Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?
Eleda Stadı'nda oynanan Malmö-Juventus maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Malmö-Juventus ilk 11'ler:
Malmö: Diawara, Innocent, Ahmedhodzic, Brorsson, Nielsen, Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks, Colak, Berget
Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Dybala, Morata