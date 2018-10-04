UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, ikinci maçında Malmö ile kozlarını paylaşıyor. Sarpsborg'u 3-1 yenerek muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş, Malmö deplasmanından galip ayrılarak gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Malmö Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Bjk Malmö maçı canlı olarak şifresiz nasıl izlenir? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Malmö - Beşiktaş maçını şifresiz veren kanallar

Temsilcimiz Beşiktaş, Malmö ile Swedbank Stadın'da kozlarını paylaşırken karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

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İlk 11'ler

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, Nielsen, Vindheim, Christiansen, Bachirou, Rieks, Lewicki, Trausttason, Rosenberg

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal Ljajic, Gökhan Töre, Lens, Vagner Love

beIN SPORTS resmi açıklama yaptı!

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55’ten itibaren beIN SPORTS’ta yaşanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 2’inci Hafta Karşılaşmaları

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1

22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1

22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2

Beşiktaş'ın Malmö kadrosu

I Grubu’ndaki ilk maçta Norveç’in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, bu akşam karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmaya çalışacak. Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin rakibi Malmö ise gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika temsilcisi Genk’e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

- Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçına çıkacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı; "Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 212. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç’in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.

- "Kupa 2"de galibiyet sayısı fazla

Siyah-beyazlılar, Malmö karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 110. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 109 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 129 gol gördü.

- Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

- 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.

- İsveç ekipleriyle 9. maç

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü. Beşiktaş, rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö’yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, siyah-beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul’daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası’nda bir kez rakip oldu. İstanbul’da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

- En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11’er kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş’ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin

Malmö yakından tanıyalım

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki bir diğer rakibi ise İsveç’ten Malmö oldu. Geçen sezonu liginde şampiyon olarak tamamlayan Malmö, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 ön eleme oynadı. İlk iki turda Kosova’dan Drita’yı ve Romanya’dan Cluj’u geçti. İsveç ekibi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Macaristan takımı Mol Vidi’ye elenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunun yolunu tuttu. Danimarka takımlarından Midtjylland’ı bu turda eleyen Malmö, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanmış oldu. Teknik adamlığını Alman Uwe Rösler’in üstlendiği İsveç ekibi, Allsvenskan Ligi’nde 24. hafta itibariyle 44 puanla 3. sırada yer alıyor. Malmö’nün en pahalı futbolcusu olarak da 1 Milyon 500 bin Euroluk Marco Antonsson dikkat çekiyor.