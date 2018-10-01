UEFA Avrupa Ligi I Grubu'na Sarpsborg galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ikinci maçında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Beşiktaş rakibini yenerek grupta 2'de 2 yapmak istiyor. Malmö ise grubun ilk maçında deplasmanda Genk'e 2-0 mağlup olmuştu. Bu arada Malmö - Beşiktaş maçına sayılı günler kala maçın yayın bilgileri merak konusu. Karşılaşmayı yayınlayacak kanal henüz netleşmedi.

Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

4 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi. Beşiktaş - Sarpsborg maçında olduğu gibi mücadeleyi beIN SPORTS Haber'in yayınlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleciler: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin

Malmö yakından tanıyalım

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki bir diğer rakibi ise İsveç’ten Malmö oldu. Geçen sezonu liginde şampiyon olarak tamamlayan Malmö, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 ön eleme oynadı. İlk iki turda Kosova’dan Drita’yı ve Romanya’dan Cluj’u geçti. İsveç ekibi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Macaristan takımı Mol Vidi’ye elenerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunun yolunu tuttu. Danimarka takımlarından Midtjylland’ı bu turda eleyen Malmö, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanmış oldu. Teknik adamlığını Alman Uwe Rösler’in üstlendiği İsveç ekibi, Allsvenskan Ligi’nde 24. hafta itibariyle 44 puanla 3. sırada yer alıyor. Malmö’nün en pahalı futbolcusu olarak da 1 Milyon 500 bin Euroluk Marco Antonsson dikkat çekiyor.



