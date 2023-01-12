Kariyerine İspanya La Liga ekibi Mallorca'da devam eden Vedat Muriqi, gösterdiği performansla adeta taraftarların sevgilisi oldu. Yıldız oyuncu İspanyol Marca'ya verdiği röportajda Mallorca'daki günleri ve olası transfer durumu hakkında konuştu.

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DÜNYA KUPASI ARASINDAN SONRA LİGE DÖNÜŞ

"Ara vermek isteyen son takım bizdik. Özgüvenimiz ve isteğimiz çok fazlaydı. Böyle durumlarda ara vermek zordur. Fiziksel ve zihinsel olarak güveninizi yeniden kazanmanız gerekir."

Valladolid karşısında kazanmak bize çok güven verdi.

LAZIO'DA GEÇİRDİĞİ GÜNLER

"Lazio'da her açıdan çok kötü iki ay geçirdim. Eşim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Her zaman yanımdaydı. İtalya'dan sonra buraya transfer olunca oynamayı dört gözle bekliyordum. Bu yüzden işleri doğru yapmak istedim. Burada, ilk gündem itibaren bana çok güven verdiler.





TRANSFER İDDİALARI

"Mallorca'dan ayrılmayı hiç düşünmedim. Ama bir takım gelip Mallorca ile anlaşırsa ve 'Seni satıyoruz' derlerse bir şey diyemem. Elimde olan bir durum değil.

Mallorca ile uzun bir sözleşmem var. Asla ayrılmak istemiyorum. Burada ailem de ben de çok mutluyuz. Ayrılığı hiç düşünmedim.

Sportif Direktör Pablo Ortell bana transfer olacağımı söylerse ona da ayrılmak istemediğimi söylerim, ama bunlar elimde olan şeyler değil. Kendim karar vermem gerekirse, burada kalacağım.





TAKIM ARKADAŞI KANG HAKKINDA

"Onun takımdan gitmesine izin vermiyorum (gülüyor). Kang burada, Mallorca'da benimle olacak. Bunlar kulüp işleri, bizim işimiz değil. Her gün çalışıyoruz ve böyle devam edeceğiz.

VEDAT MURIQI'NIN LA LIGA PERFORMANSI

La Liga'da Mallorca formasıyla 14 maçta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu sekiz kez gol sevinci yaşarken, bir kez de asist yaptı. Kral Kupası'nda da bir maça çıkan Muriqi, bi gol ve bir asistlik performans sergiledi.



