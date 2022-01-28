West Bromwich ve CSKA Moskova transferi gerçekleşmedi, St.Etienne’i geri çevirdi... Vedat Muriç, Fenerbahçe ’ye dönmek için elinden geleni yaparken, her geçen gün kendisine yeni bir talip çıkıyor. İtalya basınında yer alan habere göre Mallorca, Kosovalı forvet için Lazio’ya resmi teklif yaptı. Ancak İspanyol ekibi de Fenerbahçe gibi Muriç’i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Lazio’nun önceliği oyuncusunu bonservisiyle satmak olsa da bu şekilde bir teklif almadı. Sarı- Lacivertliler, Muriç konusunda hâlâ diğer rakiplerine oranla avantajlı durumda.