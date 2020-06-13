Mallorca - Barcelona (CANLI İZLE)
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lionel Messi önderliğinde La Liga'yı kasıp kavuran Barcelona, geri dönüş maçında Mallorca'ya konuk oluyor. 90 dakika D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mallorca - Barcelona maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
La Liga kapılarını Sevilla’nın, derbide Real Betis’i 2-0 yendiği maçla açmıştı..Ve Lionel Messi’nin sahaya çıkacağı güne geldi çattı. Kaptan Messi’li Barcelona, deplasmanda Mallorca’nın konuğu oluyor. Saat 23.00’te başlayan karşılaşma, D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor. Barça’da Messi ile birlikte hücumda Luis Suarez ve Griezmann görev yapıyor.
Mallorca’da Koutris ve Agbenyenu, Katalanlar’da Dembele sakat. Barça’da ayrıca Lenglet kart cezalısı. 58 puanlı lider Barcelona’nın 2 puan gerisindeki Real Madrid de, yarın 20.30’da Eibar’ı ağırlayacak.
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Mallorca - Barcelona ilk 11'ler:
Mallorca: Reina, Sastre, Raillo, Valjent, Pozo, Pedraza, Rodriguez, Sevilla, Take, Cucho, Budimir
Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Araujo, Alba, Busquets, de Jong, Vidal, Griezmann, Braithwaite, Messi