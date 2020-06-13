Mallorca - Barcelona (CANLI İZLE)

La Liga kapılarını Sevilla’nın, derbide Real Betis’i 2-0 yendiği maçla açmıştı..Ve Lionel Messi’nin sahaya çıkacağı güne geldi çattı. Kaptan Messi’li Barcelona, deplasmanda Mallorca’nın konuğu oluyor. Saat 23.00’te başlayan karşılaşma, D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor. Barça’da Messi ile birlikte hücumda Luis Suarez ve Griezmann görev yapıyor.

Mallorca’da Koutris ve Agbenyenu, Katalanlar’da Dembele sakat. Barça’da ayrıca Lenglet kart cezalısı. 58 puanlı lider Barcelona’nın 2 puan gerisindeki Real Madrid de, yarın 20.30’da Eibar’ı ağırlayacak.

Mallorca - Barcelona ilk 11'ler:

Mallorca: Reina, Sastre, Raillo, Valjent, Pozo, Pedraza, Rodriguez, Sevilla, Take, Cucho, Budimir

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Araujo, Alba, Busquets, de Jong, Vidal, Griezmann, Braithwaite, Messi