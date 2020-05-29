Karadeniz devi transferde gaza bastı... Kulüpler ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, Fırtına gövde gösterisi yapmaya başladı. Önceki gün Balıkesirspor'un 20 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran’a 4 yıllık imza attıran ve anlaşmanın detaylarını KAP'a bildiren Bordo-Mavililer, dün de Balkes'in bir diğer genç yıldızı Aly Malle transferinde sona geldi.

'Gelecek hafta imza atılacak'

22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferiyle ilgili resmi açıklamayı da Kırmızı-Beyazlılar'ın Başkanı Kadir Dağlı yaptı. RDağlı, "kiralık olarak oynayan Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Şimdi de transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, Aly Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var" ifadesini kullandı.

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Yatırım transferi...

Aly Malle tam iyi işler yapmaya başlamıştı ki salgın nedeniyle ligler ertelendi. Bu durum da onun çıkışına bir darbe oldu. Özelliklerine gelince; iki kanatta oynayabilen, iki ayağını da aynı derecede kullanabilen bir isim. Ayrıca çabukluğu ve gençliği de önemli bir artı. Ancak konu Trabzonspor olunca biraz temkinli olmak gerek. Şu anki durumu itibarıyla geleceğe dönük bir yatırım olarak bakılabilir. Trabzonspor’un yetenekli kadrosunda kısa dönemde oynama şansı zayıf. Bu transfer gerçekleşse de kiralık verilmesi gelişmesi açısından daha mantıklı bir yöntem olur. Çünkü bu tür oyuncular bir alt liglerde oynayarak dikkat çekiyor. Aynı Balıkesirspor’da olduğu gibi...

Tunç Kayacı