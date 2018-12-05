Maliye Piyango: 3 - Ziraat Bankası: 0

Voleybolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 16’lı final turu rövanş maçında Maliye Piyango, organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Ziraat Bankası’nı 3-0 yenerek tur atladı.
Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta kırmızı-beyazlı rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
Kupada 8’li final turuna yükselen Maliye Piyango, bu turda Sporting Lizbon (Portekiz)-Stroitel Minsk (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Magdalena Niewiarowska (Polonya)
Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Seganov, Bruno,Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi)
Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş (Volkan Döne, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir, Kemal Kayhan)
Setler: 25-17, 25-23, 25-23
Süre: 79 dakika (22, 28, 29)