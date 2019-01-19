Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 2

Voleybol Efeler Ligi 14. hafta maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

19 Ocak 2019, Cumartesi 22:03
- A +
Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 2

Voleybol Efeler Ligi 14. hafta maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti.

Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

Maliye Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Kolev, Osman Çagat Durmaz (Deniz Ivgen, Seganov, Sabit Karaağaç, Murat Tokgöz, Görkem Sertel)

Fenerbahçe: Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Cupkovic (Caner Dengin, Oğuzhan Karasu, Bertuğ Öndeş, Ahmet Karataş)

Setler: 18-25, 25-19, 25-19, 16-25, 21-19

Süre: 135 dakika (28, 24, 30, 25, 28)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.