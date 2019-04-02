Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 1

Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek, seride 1-1 eşitliği sağladı.

02 Nisan 2019, Salı 20:01
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Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 1

Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek, seride 1-1 eşitliği sağladı.

Başkent ekibi, sarı-lacivertli takım karşısında İstanbul’da oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

Yarı finale yükselecek takım Ankara’da oynanacak üçüncü maçtan sonra belli olacak.

Maliye Piyango: 3 - Fenerbahçe: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal

Maliye Piyango: Bruno, Sabit Karaağaç, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak)

Fenerbahçe: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emri Batur, Ter Maat, Higaldo (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 25-21, 25-16, 24-26, 25-23

Süre: 119 dakika (28, 27, 35, 29)

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