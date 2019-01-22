Maliye Piyango: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Maliye Piyango, konuk ettiği Arhavi Belediyespor’u 3-1 yendi.

22 Ocak 2019, Salı 21:06
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Maliye Piyango: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Maliye Piyango, konuk ettiği Arhavi Belediyespor’u 3-1 yendi.

Maliye Piyango: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bidak, Wendt, Kolev (Deniz İvgen, Seganov, Halil İbrahim Yücel)

Arhavi Belediyespor: Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Danilov, Iereshchenko, Fatih Cihan, Mustafa Ramazanoğlu (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan)

Setler: 20-25, 25-22, 25-23, 25-20

Süre: 113 dakika (27, 29, 30, 27)

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