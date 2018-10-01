Maliye Piyango: 25 - Beşiktaş Mogaz: 43

Hentbol Erkekler Süper Lig’de 2. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Maliye Piyango’yu 43-25 yendi.

01 Ekim 2018, Pazartesi 18:09
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Hentbol Erkekler Süper Lig’de 2. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Mogaz, deplasmanda Maliye Piyango’yu 43-25 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Beşiktaş Mogaz’ın 23-14 üstünlüğüyle sona erdi.

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