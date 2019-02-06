Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye Badminton Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Bilal Turan Küçükarpacı ve Federasyon Personeli APK Uzmanı İsa Ayan da yer aldı. Ziyarette 16 Şubat tarihinde yapılması planlanan Elçilikler Arası Asya Birliği Badminton Turnuvası ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Federasyon başkanı Murat Özmekik turnuvaya Endonezya, Malezya, Tayland, Brno, Singapur, Filipin ve Vietnam olmak 7 ülkenin katılacağını söyledi.

Turnuvaya elçilerin, elçilik çalışanlarının ve ailelerinin katılabileceğini vurgulayan Özmekik, "1 gün sürecek olan turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Turnuvaya tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Ziyaret başkan Özmekik'in Büyükelçi Wahab'a 'RTE 2023 Badminton Raketi', milli takım forması ve plaket hediye etmesi ardından yapılan fotoğraf çekimi ile sona erdi.