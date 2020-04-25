Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yaakob, Malezya Futbol Federasyonu'na ligleri oynatmayacaklarını söyledi. Sezonun devam etmesi için planlama yapılmamasını söyleyen İsmail Sabri Yaakob, "Herhangi bir toplantıya, insanların bir araya gelmesine izin vermeyeceğiz. Bir futbol maçı zaten bizim uygulamamızın ihlali oluyor. Hiçbir grubun toplanmasına izin vermiyoruz. Bir tarafta tek başınıza futbol oynayamazsınız. Bunun için 2 takıma 22 oyuncuya ihtiyacınız var. Badminton gibi bir oyun da değil, rakibinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Fiziksel temas olan bir spor. Bu nedenle şu anda futbol organizasyonlarına izin vermiyoruz. Bunun da ne kadar süreceği konusunda emin olamıyoruz" ifadelerini kullandı.