Malcom’un ödülü havadan geldi

Rusya Ligi’nde Zenit’te forma giyen Malcom, ülkede futbola ara verilmeden önce ayın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. Brezilyalı futbolcu, evinde kalmak zorunda olduğu şu günlerde ödülüne dün kavuştu. Bir hava aracı olan drone vasıtasıyla Malcom’un ödülü, evinin penceresinden kendisine ulaştırıldı.