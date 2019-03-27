Malatyaspor'un sakatlık kabusu

Yeni Malatyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcunun 5’inden sakatlıklar nedeniyle fazla verim alamadı.

27 Mart 2019, Çarşamba 06:17
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Malatyaspor'un sakatlık kabusu

Yeni Malatyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcunun 5’inden sakatlıklar nedeniyle fazla verim alamadı. Devre arasında Yiğithan Güveli, Barış Alıcı, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Thievy Bifouma, Bülent Cevahir ve Aboubakar Kamara ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendiren doğu ekibi ancak beklediği verimi alamadı.

Fulham’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Aboubakar Kamara, geride kalan bölümde hayal kırıklığı yaşattı, yalnızca 57 dakika süre aldı. Bifouma son 5 maçta oynamadı. Mustafa Akbaş ile Robin de sakatlık yaşayan futbolcular arasında yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut büyük umutlar beklediği yeni transferlerden umduğunu bulamadı.

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