2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası’nda kampa giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, ilk antrenmanını yaptı. Bolu’daki 1. etap çalışmasının ardından izin yapan sarı-siyahlı futbolcular, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde toplandı.

Burada yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kondisyon çalışması yapan Malatya ekibi, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Teenage Hadebe de antrenmanda yer aldı

Sarı-siyahlı kulübün Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs’ten transfer ettiği 23 yaşındaki Teenage Hadebe de antrenmanda yer aldı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hadebe, daha sonra belirlenen program dahilinde ayrı çalışma yaptı.