Temmuz 2019'da Kaizer Chiefs'ten Yeni Malatyaspor'a gelen ve Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 2 senede sergilediği performansla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Teenage Hadebe, ABD'ye transfer oldu.

Yeni Malatyaspor, Zimbabve'li stoperin transferi için MLS ekibi Houston Dynamo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu transferden Yeni Malatyaspor'un kasasına 1.5 milyon Euro girecek.

Yeni Malatyaspor formasıyla 60 resmi maça çıkan Hadebe, 2 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz, Teenage Hadebe’nin bonservesi ile transferi konusunda Houston Dynamo Kulübü ile 1.5 Milyon Euro bedel karşılığı anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Hadebe!