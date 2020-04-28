Malatyaspor’da hedef 2’de2

Ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, geri kalan 8 haftada çok kritik maçlara çıkacak. Düşme hattının 1 puan üstünde averajla 15. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar, ligin başlamasıyla birlikte Kasımpaşa ve Göztepe ile kendi evinde kozlarını paylaşacak. Bu doğrultuda Hikmet Karaman’ın ekibinin hedefi, 2 mücadeleden 6 puanla ayrılıp ligde kalma yolunda dev bir adım atmak olacak.