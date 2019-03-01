Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu ve kalecisi Ertaç Özbir, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundular.

Eren Tozlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ligin ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başladık. Bizim için iyi bir başlangıç oldu ama daha sonra kötü giden bir süreç vardı. Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmasına baktığımızda son dakikalarda yediğimiz goller var. O maçlardan galibiyetle ayrılabilirdik. Arada oynadığımız kupa maçlarında tur atlayarak, moral bulmuş olduk. Bu hafta da Başakşehir karşılaşması var, kupadan moralli döndük. Başakşehir karşılaşmasını kazanıp, ligde kötü gidişatımıza son vermek istiyoruz" dedi.

Medipol Başakşehir’in şu anda ligin lideri olduğunu anımsatan golcü futbolcu, "İyi ve alternatifli bir kadroya sahipler. Bizde kendi sahamızda oynayacağız, son haftalarda da ligde kötü bir gidişatımız var ve buna son vermek istiyoruz. Bizimde tabii kendimize göre hedeflerimiz var. Galip gelmek istiyoruz. Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah istediğimiz sonuçla ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un file bekçisi Ertaç Özbir ise Ziraat Türkiye Kupası’nın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, yarı finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Özbir, "Yarı finale kalmak bizi çok mutlu etti. Göztepe ile oynadığımız rövanş maçı öncesi 8-9 futbolcu arkadaşımız sakattı. Neticede sahaya 11 kişi çıkıyoruz ve biz inanarak sahaya çıktık. İnanmanın neticesinde de yarı finale kaldık. İnşallah bunun sonrasında da final oynayıp, kupayı kazanırız" diye konuştu.

Özbir, pazar günü sahalarında oynayacakları Medipol Başaklehir maçıyla ilgili ise, "Başakşehir son 3-4 senenin flaş takımlarından bir tanesi. Bu senede zaten bunu gösterdiler. Biz sahaya inanarak çıktığımızda puan ya da puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.