Malatyaspor’da Avrupa coşkusu

Sıralamada 47 puanla en yakın takipçilerinin 5 puan farkla önünde 5. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar, kalan 2 hafta sonunda yerini koruması durumunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanmasıyla büyük sevincin yaşandığı camiada gözler kalan son 2 maça çevrildi. Malatya ekibi 33. haftada deplasmanda Antalyaspor karşısında 3 puan alarak hedefine ulaşmak istiyor.
Ali Ravcı’nın öğrencileri ligin son haftasında ise ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor’u sahasında ağırlayacak.