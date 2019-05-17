Malatyaspor’da Avrupa coşkusu

Sıralamada 47 puanla en yakın takipçilerinin 5 puan farkla önünde 5. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar, kalan 2 hafta sonunda yerini koruması durumunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.

17 Mayıs 2019, Cuma 06:01
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Malatyaspor’da Avrupa coşkusu

Sıralamada 47 puanla en yakın takipçilerinin 5 puan farkla önünde 5. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar, kalan 2 hafta sonunda yerini koruması durumunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanmasıyla büyük sevincin yaşandığı camiada gözler kalan son 2 maça çevrildi. Malatya ekibi 33. haftada deplasmanda Antalyaspor karşısında 3 puan alarak hedefine ulaşmak istiyor.

Ali Ravcı’nın öğrencileri ligin son haftasında ise ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor’u sahasında ağırlayacak.

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