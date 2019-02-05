Malatyaspor kupada tur peşinde

Sarı-kırmızılılarda, hafif sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, idmanı yarıda bırakırken, bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan sol bek Rahman Buğra Çağıran ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe ile oynayacakları kupa maçının ardından Süper Lig'de Pazar günü 13.30'da Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Takım, Göztepe maçının ardından ara vermeden, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

İHA