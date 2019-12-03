BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Maç başlamadan önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla statta ağırlanan özel öğrencilere oyuncak dağıtıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur birinci maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeni Malatyaspor kulübü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Yeni Malatya Stadı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında maça getirilen 7 bin öğrenciyle birlikte özel öğrencilere çeşitli oyuncuklar dağıtıldı. Down sendromlu öğrenciler oyuncakları alırken mutlulukları gözlerinden okundu.









Taha AYHAN / MALATYA (DHA)



