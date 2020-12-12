Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı, hepsini kaybetti. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta ise sadece bir galibiyet alabildi, geçen sezon Beşiktaş’ı 2-0 yendi. Konuk ekipte kanat oyuncusu Lukoki ile stoper Wallece sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Bu arada kulübün basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bugüne kadar istediğimiz sonuçları alamadık. Haddimizi bilerek oynayacağız" dedi.



