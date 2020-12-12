Ligde ilk olarak 2017-2018 sezonunda yer alan Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile İstanbul'da 3 resmi maç yaptı, hepsini kaybetti. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta ise sadece bir galibiyet alabildi, geçen sezon Beşiktaş’ı 2-0 yendi. Konuk ekipte kanat oyuncusu Lukoki ile stoper Wallece sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Bu arada kulübün basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bugüne kadar istediğimiz sonuçları alamadık. Haddimizi bilerek oynayacağız" dedi.
YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...