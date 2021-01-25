Süper Lig'e çıktığı günden bu yana Galatasaray'ı sahasında daha önce 3 kez ağırlayan Doğu ekibi söz konusu sınavlarda rakibini 2 kez eli boş, 1 kez de 1 puanla göndermişti. Bu zamana kadar sahasında Cim Bom'a kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılar dün rakibine karşı sahasında ilk kez kaybetti. Maçın ardından çok üzgün olan Hamza Hamzaoğlu karşılaşmayı şu sözlerle özetledi:

'Attığımızın aynısını attılar'

"İlk yarıda düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. Karşılıklı birkaç pozisyon vardı. Savunmada İyi kapattık ama hücumda atamadık. İkinci yarıda yorgunluk ve ağır mücadele nedeniyle pozisyon bulamadık. Maçı en kötü berabere bitirme şansımız vardı. Sonlarda kontratakla gol de bulabilirdik. Bizim kupada attığımız golün aynısını Galatasaray bize attı. Kaybettik."