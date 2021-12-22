Malatyaspor ile Kayserispor, 9. randevuda

Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 18 gol atıldı. Kayserispor 7 gol atarken Malatya ekibi ise 11 gol attı. Geçen sezon Malatya’da oynanan maç berabere biterken Kayseri’deki müsabakayı ise Malatyaspor kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 8 maç ve neticeleri şöyle;

2020/2021 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1

2019/2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0

2017/2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2017/2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'in 18.haftasında Malatya'da oynanacak Yeni Malatyaspor-Kayserispor müsabakasına hakem Hüseyin Göçek atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Hüseyin Göçek'e bu maçta Kamil Çetin ile Candaş Elbil yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Onur Özütoprak belirlendi.

Hüseyin Göçek bu sezon Malatyaspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Karagümrük maçını yönetirken, Kayserispor'un ise bu sezon ilk kez maçını yönetecek. Hüseyin Göçek Kayserispor'un son olarak geçen sezon sahasında 2-1 kazandığı Rizespor maçını yönetmişti.

İHA