Malatyaspor Ganalı oyuncusu Muniru ile yollarını ayırdı





Süper Ligin ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirme adına iç ve dış transfere devam ediyor. Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe, Khalid Boutaib’in ise Mısır ekibi Zamalek’e transfer olmasının ardından önemli bir gelişme de iç transferde yaşandı. Sadık Çiftpınar’ın yerine Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş ile birlikte Fenerbahçe’den genç savunması Yiğithan Güven’i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, hücum bölgesi içinse en az 2 oyuncu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

E.Yeni Malatyaspor yönetimi teknik direktör Erol Bulut’un sunduğu rapor doğrultusunda orta saha oyuncusu Sulley Muniru ve kanat oyuncusu İssiar Dia ile yollarını ayırma kararı almıştı. Kulüpten yapılan açıklamada orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile yolların ayrıldığı açıklandı. 27 yaşındaki Ganalı oyuncu, ligin ilk yarısında 5 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 131 dakika oyunda kalmıştı. Muniru, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 270 dakika oyunda kaldı.

Dia ile yollar ayrılacak

Evkur Yeni Malatyaspor, sağ kanat oyuncusu İssiar Dia’yla da yollarını ayırmak için gün sayıyor. 32 yaşındaki Senegal asıllı oyuncuya kulüp bulması iletilirken, şuana kadar bir gelişme olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımla 30 Haziran 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dia, Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 19 karşılaşmaya çıkarken, 2 asist yaptı. Bu sezon Süper Lig’de 2 karşılaşmada 85, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 98 dakika sahada kalan Dia, geçen sezon Süper Lig’de 12 karşılaşmada 569, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 171 dakika görev almıştı.