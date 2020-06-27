Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Hakem hataları artık bizi bezdirdi

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından adetaateş püskürdü.

27 Haziran 2020, Cumartesi 21:21 Son Güncelleme:
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Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Hakem hataları artık bizi bezdirdi

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde son dakikalara 2-1 öne girdiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, mücadelenin ardından isyan etti. Sarı-siyahlıların başkanı karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada hakem Ali Şansalan'ın yönetimine tepki gösterdi.

Adil Gevrek'in açıklamaları şu şekilde:

Yapılan hakem hataları bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama bizi de farklı şekilde düşündürmeye başladı. Konuşmuyorsun, 1 olur, 2 olur ama bu kadar hata olmaz ki! Bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık. İnanıyorum ki ligde kalacağız, biz hakkımızla ligde kalmak istiyoruz ve hakkımızın yenmesini istemiyoruz. Allah'ın izniyle biz ligde kalacağız.

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