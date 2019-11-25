Avrupa Ligi önelemelerine katıldığı için sezonu en erken açan takım olan Yeni Malatyaspor, devlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Ligin başında Başakşehir’i 3 golle ezip geçen Sarı-Kırmızılılar, 5. haftada ise Galatasaray’la sahasında 1-1 berabere kalarak rakibini zirve yolunda engelledi.

İç sahada Denizli’yi 5 golle, Kayseri’yi 4 golle dize getiren Doğu temsilcisi, son olarak yine bir şampiyonluk adayına geçit vermedi. Fenerbahçe milli ara dönüşü mutlak 3 puan hedefiyle çıktığı Malatya deplasmanında umduğunu bulamadı. Kadrosunda büyük değişiklikler yaparak rakibini yanıltan Sergen Yalçın, 1 puanla günü tamamladı. Puanını 20’ye çıkaran Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Sarı- Kırmızılılar’ın son 3 mücadelesi ise eşitlikle sonuçlandı.

4 değişiklikle sürpriz!

Yeni Malatyaspor, son Göztepe maçına göre ilk 11’inde 4 değişikliğe gitti. Malatya’da Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın oynadı. Sergen Yalçın’ın bu değişikliği Fenerbahçe’nin analizdeki planlarını bozan faktördü.

Sezon rekoru: 16 bin 658

Zirve yarışına dahil olmasına rağmen iç sahada taraftarından beklediği desteği göremeyen Yeni Malatyaspor, dün sezon rekoru kırdı. 25 bin kişilik Yeni Malatya Stadı’nda 16 bin 658 futbolsever maçı takip etti. 90 dakika boyunca takımlarına destek veren Malatyalılar, maç sonunda da futbolcuları teselli etti. Oyuncular soyunma odasına alkışlar eşliğinde gitti.