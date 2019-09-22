Tarihinde ilk kez iki yıl önce Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, geldiği günden bu yana sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekti. Seyircisi önünde coşkulu bir futbol sergileyen Sarı- Kırmızılılar, ligde sahasında ise Galatasaray’a hiç yenilmedi. Bugün de Cim Bom’u sahasında ağırlayacak olan Malatya, 2017- 2018’de rakibini 16. haftada 2-1, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise 2-0’lık skorla geçti. Sarı-Kırmızılılar şimdi ise hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Belçika deplasmanında mücadele eden Galatasaray’a karşı bugün mutlak zafer elde etmeyi çok istiyor. Bu doğrultuda Malatya’nın tek hedefi Avrupa mesaisi nedeniyle yorgun olan rakibi karşısında 3 puana uzanarak üst sıralara tırmanmak.

‘Biz de güçlüyüz’

Öte yandan kulübün basın sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, “Galatasaray büyük bir camia ancak biz kendi oyun stilimizle sahada galibiyet için mücadele edeceğiz. Takımın oyun performansından memnunuz. Sağ olsun hocamız da bize oyun olarak geleceğe dönük umut veriyor. Galatasaray güçlü bir takım ama Yeni Malatyaspor da güçlü.”