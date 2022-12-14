Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı son6 maçta galibiyet yüzü görmezken, 12 puanla ligde16'ıncı sırada yer alarak kötü gidişatını sürdürüyor.

Yeni yönetimin gelmesi ile birlikte toparlanma sürecine girmesi beklenen ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle işlerin bir türlü yolunda gitmediği sarı siyahlı ekipte, son sıralardan kurtulama taraftaralar arasında da tedirginlikle izleniyor.

İç sahada henüz galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, son olarak Samsunspor deplasmanında da 1 puanla dönerek puanını 12'ye çıkardı.



