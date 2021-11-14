Malatya’da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup’ta Malatya İdmanyurdu, sahasında Malatya Darendespor ile karşılaştı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 78. dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.
Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesi’ne kaldırıldı.
Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karşılaşma Malatya İdmanyurdu’nun 4-2’lik galibiyetiyle sona erdi.
AA